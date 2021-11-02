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Товарный знак Meta может обойтись Цукербергу в 20 миллионов долларов

17:00
  • вторник
  • 02 ноября 2021

О своем праве на название заявили торговцы компьютерами

В 20 миллионов долларов оценили свои права на товарный знак Meta основатели компании по торговле компьютерами. Джо Даргер и Зак Шатт утверждают, что они подали документы для регистрации этого названия еще в августе. Заявка еще не утверждена, но они имеют приоритет над конкурентами из Facebook.
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28 октября компания Facebook объявила о своем переименовании в Meta. При этом бренды сервисов – в том числе крупнейшей в мире соцсети – сохраняются. В компании уверены, что имеют необходимые права для приобретения товарного знака Meta для своих товаров и услуг.

Тем временем продавцы компьютеров из Аризоны Даргер и Шатт заявляют, что готовы отказаться от своих притязаний. Марку Цукербергу это обойдется в 20 миллионов долларов, передает РИА Новости.

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