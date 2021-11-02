Рейс Будапешт-Москва без объяснения причин посадили в Киеве

Ни в аэропорту, ни в авиакомпании ситуацию не комментируют

Рейс Будапешт-Москва авиакомпании Wizz Air совершил посадку в Киеве. Причину изменения маршрута в авиакомпании не сообщают. Неизвестно также, где находятся пассажиры рейса – представители Wizz Air заявляют, что это конфиденциальная информация.

"Рейс был перенаправлен из Москвы в Киев. Самолет приземлился в Киеве. Пока что информации нет, когда он будет отправляться в Москву", - сообщили в авиакомпании.

По данным онлайн-табло московского аэропорта "Внуково", самолет вылетел из Будапешта в 8:15 и должен был прилететь в Москву в 10:25. Теперь значится другое ожидаемое время прилета в Москву - 16:57. Ситуацию отказались комментировать и в справочной киевского Международного аэропорта "Борисполь". Как передает РИА Новости, вопрос переадресовали в авиакомпанию Wizz air.

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