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Мантуров: прототип истребителя Checkmate представят на авиасалоне в ОАЭ

17:54
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Покажут и боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52Э

Прототип нового однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate представит Россия на авиасалоне Dubai Airshow, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Кроме того, по словам министра, впервые в экспозиции бренда Aurus в единой стилистике будут представлены самолет Sukhoi Superjet 100 в бизнес-компоновке, вертолет "Ансат" и сам автомобиль.
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"В рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета "Ансат" и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э", - заявил Мантуров журналистам.

Глава Минпромторга добавил, что в статической экспозиции российской техники будут представлены вертолеты Ка-226Т и Ми-171А2. Также планируется показ российского беспилотника "Орион", передает ТАСС.

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