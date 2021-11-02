Москва из-за тумана отправила на запасные аэродромы 70 рейсов

Облака покрыли столицу на высоту в 120 метров

Верхняя граница тумана в Москве располагается ниже Останкинской телебашни. Облака покрыли столицу на высоту в 120 метров, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети.

"Уникальное явление можно наблюдать со смотровой площадки Останкинской телебашни - опустившиеся на землю облака... Верхняя граница заканчивается на высоте около 120 метров, прекрасно видны выглядывающие из тумана высотные здания", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

В то же время, явление это небезопасное. Из-за тумана на запасные аэродромы были отправлены десятки рейсов, следовавших в столицу. По данным источника агентства в одном из московских аэропортов, по состоянию на 17:00 таких рейсов насчитывалось 73.

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