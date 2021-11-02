Киев запретил вылет в Москву севшему в Борисполе рейсу с россиянами

Самолет отправляют обратно в Будапешт

Ситуацию с самолетом авиакомпании WizzAir, следовавшим из Будапешта в Москву и вынужденно севшим в Киеве, отказываются комментировать в аэропорту Борисполь. Рейсу пришлось приземлиться в украинской столице из-за сильного тумана в Москве.

Сотрудники аэропорта заявляют журналистам, что не уполномочены давать комментарии по этому вопросу. Тем временем появились неподтвержденные данные, что Киев не дал разрешения на вылет самолета в российскую столицу. Так что лайнер, на борту которого в основном россияне, вернется в Будапешт.

По инициативе Киева регулярное авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено в октябре 2015 года. Железнодорожное сообщение между двумя странами также прекращено, передает ТАСС.

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