ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Игоря Кириллова похоронили на Новодевичьем кладбище

22:26
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Как проходило прощание?

Во вторник в Москве простились с легендарным диктором телевидения, народным артистом СССР Игорем Кирилловым. Его не стало 30 октября на 90-м году жизни. На протяжении десятилетий Игорь Леонидович с экрана рассказывал о главных новостях страны и мира, сообщал о важнейших решениях правительства, поздравлял с праздниками, вел трансляции военных парадов и концерты мастеров искусств. А по окончании дикторской карьеры еще четверть века передавал мастерство молодым.
Путин назвал Игоря Кириллова патриархом отечественного телевидения

Эта траурная церемония на Новодевичьем кладбище для самых близких. Хотя, если бы не антикоронавирусные ограничения, проститься с Игорем Кириловым наверняка пришли бы многие. Кумир поколений и голос времени.

Он всегда говорил: в эфир попал по счастливой случайности. Профессиональный актер, выпускник Щепкинского театрального училища, Игорь Кириллов мечтал работать за кадром. Хотел стать телережиссером. Но в 1957-ом выиграл конкурс на роль диктора. И уже через два часа сидел в студии. А еще через пару недель сообщал стране новость, текст которой потом будет помнить всю жизнь.

Бархатистый тембр. И эта доверительная, теплая интонация. Более 30 лет Игорь Кириллов будет рассказывать стране о событиях, многие из которых определят историю 20 века. Первый полет человека в космос, карибский кризис, смена генсеков, отставки правительств. Его голос звучал над Красной площадью во время парадов в День Победы. И в Новый год. Кириллов несколько лет поздравлял советских граждан, зачитывая обращение Леонида Брежнева.

Человек-эпоха. Воплощение времени. Который при этом сам сумел не превратиться в живой памятник. За кадром, говорят коллеги и близкие, Игорь Кириллов был душой компании. Играл на гитаре, тонко шутил. Предельно серьезно он всегда относился только к профессии. Коллеги вспоминают, как Кириллов проверял каждую интонацию и ударение, как моментально запоминал огромные тексты. И мог без суфлера 5 минут общаться со зрителем, заполняя паузу во время технического сбоя. Такого же отношения требовал и от других. Хотя и требовать, вспоминает сегодня диктор Алла Данько, Игорь Леонидович мог только вежливо и деликатно.

Он был наставником и примером для многих поколений телевизионщиков. Но при этом всегда умел оставаться другом. Своей семьей он в каком-то смысле считал и всех тех, кому рассказывал о главных событиях в мире. Этот разговор со зрителем. Эта узнаваемая с первых секунд интонация теперь навсегда останется в памяти в истории телевидения и страны.

Екатерина Выскребенцева, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Игорь Кириллов
Игорь Кириллов
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Игорь Кириллов
Игорь Кириллов
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Игорь Кириллов
Игорь Кириллов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.