Игоря Кириллова похоронили на Новодевичьем кладбище

Как проходило прощание?

Во вторник в Москве простились с легендарным диктором телевидения, народным артистом СССР Игорем Кирилловым. Его не стало 30 октября на 90-м году жизни. На протяжении десятилетий Игорь Леонидович с экрана рассказывал о главных новостях страны и мира, сообщал о важнейших решениях правительства, поздравлял с праздниками, вел трансляции военных парадов и концерты мастеров искусств. А по окончании дикторской карьеры еще четверть века передавал мастерство молодым.

Эта траурная церемония на Новодевичьем кладбище для самых близких. Хотя, если бы не антикоронавирусные ограничения, проститься с Игорем Кириловым наверняка пришли бы многие. Кумир поколений и голос времени.

Он всегда говорил: в эфир попал по счастливой случайности. Профессиональный актер, выпускник Щепкинского театрального училища, Игорь Кириллов мечтал работать за кадром. Хотел стать телережиссером. Но в 1957-ом выиграл конкурс на роль диктора. И уже через два часа сидел в студии. А еще через пару недель сообщал стране новость, текст которой потом будет помнить всю жизнь.

Бархатистый тембр. И эта доверительная, теплая интонация. Более 30 лет Игорь Кириллов будет рассказывать стране о событиях, многие из которых определят историю 20 века. Первый полет человека в космос, карибский кризис, смена генсеков, отставки правительств. Его голос звучал над Красной площадью во время парадов в День Победы. И в Новый год. Кириллов несколько лет поздравлял советских граждан, зачитывая обращение Леонида Брежнева.

Человек-эпоха. Воплощение времени. Который при этом сам сумел не превратиться в живой памятник. За кадром, говорят коллеги и близкие, Игорь Кириллов был душой компании. Играл на гитаре, тонко шутил. Предельно серьезно он всегда относился только к профессии. Коллеги вспоминают, как Кириллов проверял каждую интонацию и ударение, как моментально запоминал огромные тексты. И мог без суфлера 5 минут общаться со зрителем, заполняя паузу во время технического сбоя. Такого же отношения требовал и от других. Хотя и требовать, вспоминает сегодня диктор Алла Данько, Игорь Леонидович мог только вежливо и деликатно.

Он был наставником и примером для многих поколений телевизионщиков. Но при этом всегда умел оставаться другом. Своей семьей он в каком-то смысле считал и всех тех, кому рассказывал о главных событиях в мире. Этот разговор со зрителем. Эта узнаваемая с первых секунд интонация теперь навсегда останется в памяти в истории телевидения и страны.

Екатерина Выскребенцева, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

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