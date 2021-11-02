Сотня пожарных борется с огнем в многоэтажном здании в Париже

Данных о пострадавших пока не поступало

Сотня пожарных работает на месте происшествия в 13-м округе французской столицы. Горит шестиэтажное здание.

Как сообщает со ссылкой на пожарных телеканал BFMTV, огонь охватил несколько квартир в здании на улице Кефер во второй половине дня 2 ноября. Экстренные службы через Twitter призвали жителей Парижа избегать посещения района ЧП.

В сообщении отмечается, что спасатели эвакуировали жильцов дома. Есть ли среди них пострадавшие – пока неизвестно.

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