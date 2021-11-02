ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мужчину с приклеенной к спине иконой задержали украинские пограничники

20:01
  • вторник
  • 02 ноября 2021

В автомобиле обнаружили произведения Фаберже и Дали

Попытку вывоза из страны ценной иконы и произведений искусства пресекли украинские пограничники. Злоумышленника задержали на границе с Россией, в Черниговской области.
Сотрудники таможни во "Внуково" нашли в посылке килограмм марихуаны

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, мужчина вез икону Андрея Первозванного в серебряном окладе. Она была закреплена липкой лентой на спине, под одеждой. В его автомобиле пограничники с таможенниками обнаружили незадекларированные 1,6 миллиона  российских рублей, 10 665 долларов США, старинную посуду с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.

Предметы, вероятнее всего, имеют культурно-историческую ценность. Это окончательно будет установлено после экспертизы, а пока они изъяты таможней. Также на временное хранение поступил автомобиль гражданина и изъятая у него валюта. Сообщается, что нарушитель – киевлянин 1968 года рождения, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Изъятые иконы
Изъятые иконы
Погранслужба Украины
Погранслужба Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.