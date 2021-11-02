Мужчину с приклеенной к спине иконой задержали украинские пограничники

В автомобиле обнаружили произведения Фаберже и Дали

Попытку вывоза из страны ценной иконы и произведений искусства пресекли украинские пограничники. Злоумышленника задержали на границе с Россией, в Черниговской области.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, мужчина вез икону Андрея Первозванного в серебряном окладе. Она была закреплена липкой лентой на спине, под одеждой. В его автомобиле пограничники с таможенниками обнаружили незадекларированные 1,6 миллиона российских рублей, 10 665 долларов США, старинную посуду с клеймом "Карл Фаберже" и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.

Предметы, вероятнее всего, имеют культурно-историческую ценность. Это окончательно будет установлено после экспертизы, а пока они изъяты таможней. Также на временное хранение поступил автомобиль гражданина и изъятая у него валюта. Сообщается, что нарушитель – киевлянин 1968 года рождения, передает РИА Новости.

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