Возвращенных в Будапешт пассажиров рейса WizzAir разместили в отеле

Россияне в шоке после вынужденной посадки в Киеве

Граждане России, летевшие рейсом авиакомпании WizzAir Будапешт-Москва, были в шоке из-за решения пилота о посадке в Киеве. Украинские власти не разрешили самолету продолжить путь в Москву, он вернулся в столицу Венгрии.

"Нерациональный выбора аэропорта Киева со стороны пилотов WizzAir меня убил, учитывая, что отношения России с Украиной находятся в нижней точке. А если бы мы остались в Киеве надолго? Посадили бы обычных россиян, которыми был забит весь Airbus", — сказал один из пассажиров "Ленте.ру".

По данным источника издания, сейчас пассажиров размещают в гостинице Verdi Grand Hotel в венгерской столице. У некоторых россиян закончилось действие визы, однако власти Венгрии разрешили им остаться в стране до вылета в Москву. Большинство уже получили билеты на рейс, запланированный на 3 ноября.

2 ноября Airbus А321 вылетел из Будапешта в Москву. Из-за густого тумана в российской столице ему пришлось приземлиться в Киеве. Украинские властизапретили лайнеру лететь в Москву после дозаправки и отправили обратно в Будапешт.

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