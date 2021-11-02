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Цена газа в Европе превысила 850 долларов за 1тысячу кубов

20:56
  • вторник
  • 02 ноября 2021

В течение дня стоимость падала ниже 750 долларов

Газ на европейских биржах вновь поднялся в цене. В течение дня стоимость голубого топлива падала, однако к закрытию торгов восстановилась до прежнего уровня.
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Декабрьские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах к концу дня торговались по цене 852 доллара за 1 тысячу кубометров - или 71,175 евро за МВт-ч. Общий рост цены за день составил около 8,5%, передает ТАСС.

Цена на газ вскоре после открытия торгов 2 ноября упала до 750 долларов. Однако позже подоспели известия об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по прокачке газа через Украину и Польшу. На этом фоне стоимость голубого топлива вновь выросла.

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