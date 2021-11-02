ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полторы тысячи пассажиров московских рейсов скопились в нижегородском аэропорту

21:27
  • вторник
  • 02 ноября 2021

Самолеты ушли на запасной аэродром из-за тумана в Москве

Горячее питание раздают ожидающим вылета в Москву пассажирам в аэропорту Нижнего Новгорода. Средства выделил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Более 30 рейсов, следовавших в столицу, были вынуждены свернуть в Нижний Новгород – Москва не могла их принять из-за густого тумана.
Москва из-за тумана отправила на запасные аэродромы 70 рейсов

"Сейчас около 1,5 тысячи человек остается в аэропорту", - сказал Никитин в эфире "Вести 24". Губернатор уточнил, что в течение дня 2 ноября в нижегородский аэропорт прибыло 46 бортов, в том числе около 35 - летевшие в Москву самолеты.

Никитин подчеркнул, что аэропорт на прием такого количества рейсов не рассчитан. В частности, в его распоряжении только 27 трапов. Представители авиакомпаний об этом были проинформированы, однако решение о посадке они принимали сами.

К этому часу в Москву смогли вылететь лишь 3 из 35 рейсов. Нижегородские власти оказывают пассажирам самолетов помощь в размещении в гостиницах и обеспечении горячим питанием. В ситуации разбирается Росавиация и СКР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.