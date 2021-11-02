Полторы тысячи пассажиров московских рейсов скопились в нижегородском аэропорту

Самолеты ушли на запасной аэродром из-за тумана в Москве

Горячее питание раздают ожидающим вылета в Москву пассажирам в аэропорту Нижнего Новгорода. Средства выделил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Более 30 рейсов, следовавших в столицу, были вынуждены свернуть в Нижний Новгород – Москва не могла их принять из-за густого тумана.

"Сейчас около 1,5 тысячи человек остается в аэропорту", - сказал Никитин в эфире "Вести 24". Губернатор уточнил, что в течение дня 2 ноября в нижегородский аэропорт прибыло 46 бортов, в том числе около 35 - летевшие в Москву самолеты.

Никитин подчеркнул, что аэропорт на прием такого количества рейсов не рассчитан. В частности, в его распоряжении только 27 трапов. Представители авиакомпаний об этом были проинформированы, однако решение о посадке они принимали сами.

К этому часу в Москву смогли вылететь лишь 3 из 35 рейсов. Нижегородские власти оказывают пассажирам самолетов помощь в размещении в гостиницах и обеспечении горячим питанием. В ситуации разбирается Росавиация и СКР.

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