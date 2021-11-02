Джонсон раскрыл причину отсутствия Путина на саммите в Глазго

Британский премьер с уважением относится к решению президента России

Британский премьер Борис Джонсон с уважением относится к решению президента России Владимира Путина не приезжать на климатический саммит в Глазго. Премьер-министр упомянул и председателя КНР Си Цзиньпина, СС которым у Джонсона состоялся разговор.

"Я говорил с ним, он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии. То же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением", - заявил Джонсон на пресс-конференции.

Двухдневный саммит мировых лидеров в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата завершился 2 ноября в Глазго. В нем приняли участие около 120 лидеров. Сама конференция, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, продлится до 12 ноября, передает РИА Новости.

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