Глава Минобороны Украины подал в отставку

Ожидается смена пяти министров в украинском правительстве

Верховная рада Украины получила заявление об отставке от министра обороны Андрея Тарана. Об этом сообщил представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду", — написал Мельничук.

Ранее стало известно, что фракция президентской партии "Слуга народа" поддержала выдвижение на пост главы Минобороны Алексея Резника. Он занимал пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, и днем ранее также написал заявление об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях объявил о грядущих перестановках в правительстве, однако не стал уточнять детали. Украинские СМИ сообщали, что депутаты могут заменить до пяти министров. По некоторым данным, украинский лидер уже согласовал кандидатуру Резникова на пост главы Минобороны, передает РИА Новости.

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