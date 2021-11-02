ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Третьяковке открывается выставка работ Михаила Врубеля

22:36
  • вторник
  • 02 ноября 2021

В экспозиции - знаменитые шедевры

В залах Новой Третьяковской галереи на Крымском валу открывается крупнейшая выставка работ Михаила Врубеля, первая за две трети века. Искусствоведы называют ее главным событием года. Экспозиция объединила шедевры не только из обширных музейных собраний, но и из частных коллекций поклонников художника, одного из самых загадочных мастеров русского модерна. Многие работы, которые дают представление о масштабах фигуры Врубеля, вообще выставляются впервые.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
Выставка работ Михаила Врубеля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.