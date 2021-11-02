В Третьяковке открывается выставка работ Михаила Врубеля

В экспозиции - знаменитые шедевры

В залах Новой Третьяковской галереи на Крымском валу открывается крупнейшая выставка работ Михаила Врубеля, первая за две трети века. Искусствоведы называют ее главным событием года. Экспозиция объединила шедевры не только из обширных музейных собраний, но и из частных коллекций поклонников художника, одного из самых загадочных мастеров русского модерна. Многие работы, которые дают представление о масштабах фигуры Врубеля, вообще выставляются впервые.

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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