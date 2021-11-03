"Тундра горит": Байден рассказал о проблемах России с климатом

Президент США считает, что Россия "не явилась" на саммит G20

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил на пресс-конференции в Глазго, что Россия "не явилась" на встречу G20 в Риме.

Также глава Белого дома подверг критике КНР, отметив, что Китай претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует в таких форумах, как G20.

"То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", - сказал американский лидер (цитата по РИА "Новости").

Ранее британский премьер Борис Джонсон отметил, что с уважением относится к решению президента России Владимира Путина не приезжать на климатический саммит в Глазго в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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