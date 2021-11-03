Украину призвали готовиться к объявлению военного положения

По мнению экс-заместителя Генштаба ВСУ, Россию ждет "кровавая баня"

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил в статье для издания "Главред", что Россия готовится начать войну с Украиной, а российскую армию ждет "кровавая баня".

"В целом, новое сосредоточение на границе опасно, и Украине, при необходимости, нужно быть готовой к объявлению военного положения", - добавил автор статьи.

Он при этом уточнил, что со стороны Украины "захватом территорий дело не закончится".

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые призваны продемонстрировать якобы имеющее место размещение российских военных "на границе с Украиной". Кадры были сняты в районе Ельни Смоленской области - она граничит с Белоруссией, а не с Украиной.

Как заявили в Кремле, публикации иностранных средств массовой информации о перемещениях российских военных якобы на границе с Украиной являются некачественными вбросами.

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