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Гинцбург: создан тест на поддельный сертификат о вакцинации

08:12
  • среда
  • 03 ноября 2021

Дело в антителах к мембранному белку аденовируса Ad26

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в интервью "Известиям" о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции.
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Как уточнил специалист, маркером успешно проведенной прививки "Спутником V" или "Спутником Лайт" является наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26. У человека он встречается крайне редко.

"Наличие антител к адено 26-му говорит, что люди вакцинированы. А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат", - объяснил собеседник газеты.

По словам Гинцбурга, у 80% пациентов, попавших в реанимацию и сообщивших, что прошли вакцинацию, не выявили антитела к адено 26-му.

Ранее компания в сфере кибербезопасности Group-IB заявила о росте предложений поддельных сертификатов - осенью их стало в 20 раз больше, чем летом.

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