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В России может подорожать молочная продукция

08:24
  • среда
  • 03 ноября 2021

Об этом предупредили в Минсельхозе

Как пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на доклад Министерства сельского хозяйства "О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)", ведомство считает возможным подорожание молочной продукции.
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В материале уточняется, что в документе рассматривается, как все виды продовольствия подорожали за год. Кроме того, там перечислены уже принятые и возможные в перспективе меры по стабилизации ситуации.

"С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию", - сказано в докладе.

Насколько серьезным может оказаться рост цен, в документе не указывается.

С 1 декабря маркировка молочной продукции станет обязательной для товаров со сроком годности 40 дней и менее.

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