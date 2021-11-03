В ЗАГС Москвы назвали число поданных заявлений на 31 декабря

За последние десять лет в канун Нового года в Москве поженились около 3 тысяч пар

Накануне Нового года в Москве решили сочетаться браком более 20 пар. Об этом в среду, 3 ноября, рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Как отметили в ведомстве, к настоящему времени в двух столичных Дворцах бракосочетания, которые будут открыты накануне Нового года, занято около 40% мест. Наблюдается повышение активности подачи заявлений с приближением к новогодней дате.

Всего за последние десять лет в канун Нового года в Москве поженились около 3 тысяч пар. При этом в 2012 и 2017 годах в отделах ЗАГС торжественные церемонии бракосочетания 31 декабря не проводились.

Особенно популярным годом для заключения брака 31 декабря стали 2011 год и 2019 год — тогда предпочли пожениться свыше 600 и более 500 пар соответственно.

При этом в Управлении ЗАГС Москвы отметили, что в последнее время красивые даты пользуются большей популярностью, чем бракосочетание в канун Нового года. Лидером по числу поданных заявлений на даты следующего года стало 22.02.2022 — более 300 заявлений, во Дворцах бракосочетания заняты практически все места, сообщает RT.

Ранее стало известно, что за три летних месяца 2021 года в Москве было заключено рекордное количество браков — более 33 тысяч. Наибольшей популярностью пользовался так называемый Грибоедовский ЗАГС (Дворец бракосочетания №1), где поженились более 2,6 тысячи пар. Среди нетрадиционных площадок для свадеб самой популярной стала башня Око в Москва-Сити (более 370 церемоний). На втором и третьем местах — особняк Royal и особняк Спиридонова (более 220 свадеб в каждой локации).

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