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Растения пообещали россиянам зиму с резкими перепадами температуры

08:39
  • среда
  • 03 ноября 2021

"Зима будет поскакучая", считает садовод

Зима в центральной части России, если верить связанными с растениями приметам, будет отличаться резкими перепадами погоды. Об этом в среду, 3 ноября, рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
Жителей столицы ожидает потепление после туманного дня

Специалист предположила, что "зима будет поскакучая, будет большая перепадность — как в плюс, так и в очень большой минус". Соответствующие выводы Вороновой подсказал опыт садовода.

Эксперт пояснила, что о предстоящей зимой погоде ей говорят "свои особенные приметы — например, смотрю по растениям в саду, когда листья упадут, и даже по сорнякам". В частности, Воронова сослалась на яблони сорта "Подарок Графскому": если с них листья упадут рано, зима, скорее всего, будет ровная, даже если предстоят морозы. Однако если листья упадут поздно, зимой садовод ожидает перепадов температуры — сейчас на яблонях листья еще висят.

Сорняки также могут сигнализировать о предстоящей зимой погоде, полагает эксперт. В этом году было особенно много сурепки — и на открытых грядках, и в теплице. Такое, по мнению Вороновой, обычно случается к перепадности зимней погоды.

Еще один сорняк-указатель — вишневая кислица: обычно от нее бывает сложно избавиться, но перед нестабильными зимами, по словам Вороновой, таких растений в саду совсем немного, так было и этим летом, сообщает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что почти по всей России 6 ноября прогнозируется "мощный всплеск тепла". В целом столбики термометров превысят нормативные значения на шесть-десять градусов.

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