BMJ сообщило о нарушениях при испытаниях вакцины Pfizer

Создатели препарата якобы скрывали информацию о побочных эффектах

Испытания вакцины от коронавируса компании Pfizer проводились с серьёзными нарушениями. Статью с таким заголовком опубликовало научное издание British Medical Journal. С его сотрудниками связалась бывший руководитель компании “Вентавия рисёрч групп”, которая занималась тестированием препарата в Техасе.

По словам женщины, в ходе клинических испытаний она стала свидетелем множества случаев фальсификации данных. Кроме халатного отношения к личным данным пациентов и обучению персонала, компания якобы скрывала информацию о побочных эффектах, возникавших во время третьей фазы испытаний вакцины. Женщина рассказала, что пожаловалась на массовые нарушения в головное отделение компании, но её сразу уволили.

Уже с пятницы в США начнут прививать Pfizer детей в возрасте от 5 до 11 лет. Президент Джо Байден заявил, что это решение станет переломным моментом в борьбе с коронавирусом. Темпы вакцинации в штатах по-прежнему на низком уровне. В Нью-Йорке почти 10 тысяч госслужащих отправлены в неоплачиваемый отпуск за отказ вакцинироваться. А в Калифорнии по этой же причине отстранены от работы более четверти сотрудников центрального шерифского департамента.

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