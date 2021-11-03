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В Хабаровском крае с 4 по 12 ноября закроют ТЦ и алкомаркеты

08:37
  • среда
  • 03 ноября 2021

В регионе также начнёт действовать система QR-кодов

На Камчатке темпы вакцинации выросли почти в пять раз. Только за сутки прививки сделали полторы тысячи жителей. Дополнительные пять тонн кислорода передал пермский авиаполк ЦВО в лечебные учреждения Кировской области.

Более 130 пациентов с тяжелой и средней формой коронавируса находятся под постоянным наблюдением военных медиков ЦВО в Хакасии. А всего вакцинированных уже более 100 тысяч. В регионе с 30 октября действует система QR-кодов для посещения фитнес-залов, театров, музеев, библиотек и общепита. Запрещена работа баров и ресторанов в ночное время.

Новый рекорд вакцинации - в Приморье. За сутки там привились более 13,5 тысячи человек. В Хабаровском крае - заболеваемость растёт. Власти вводят новые ограничения. С 4 по 12 ноября будут закрыты торговые центры и специализированные магазины спиртных напитков. В конце следующей недели в регионе также начнёт действовать система QR-кодов.

Помощь врачам оказывают военные. Командование Северного флота передало более 30 тонн кислорода больницам в республике Коми, Архангельской и Костромской областях. В Хакасию направлены дополнительные бригады военных медиков. Пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами с тяжёлой формой коронавируса, а также дежурят в отделениях интенсивной терапии.

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