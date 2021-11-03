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В Кузбассе эвакуировали 55 горняков

08:45
  • среда
  • 03 ноября 2021

На шахте "Байкаимская" был сигнал о задымлении

На шахте "Байкаимская" в Беловском районе Кемеровской области зафиксирован сигнал о задымлении, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство угольной промышленности Кузбасса.
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"Да, [шахтеры] эвакуированы, на стволе (горной выработке - прим. ред) есть задымление, причины устанавливаются", - уточнил официальный представитель ведомства.

Ранее источник агентства сообщил, что эвакуированы 55 горняков, помощь горноспасателей не потребовалась.

Шахта "Байкаимская" была введена в эксплуатацию в 2009 году с производственной мощностью 2,5 миллиона тонн угля в год. Это единственное предприятие по подземной добыче угля в составе компании "Кузбассразрезуголь".

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