Тарантино продаст семь вырезанных сцен из "Криминального чтива"

Сделка состоится на платформе OpenSea

Американский режиссер Квентин Тарантино продаст на платформе OpenSea семь вырезанных сцен из фильма "Криминальное чтиво" в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), передает CNBC.

Уточняется, что также постановщик выставит на продажу оригинальный рукописный сценарий картины и собственные аудиокомментарии.

Выпущены токены на платформе Secret Network. Доступ к контенту получат только обладатели NFT, которые также могут скрыть свои данные.

Фильм "Криминальное чтиво" получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 1994 году. В 1995-м Тарантино и соавтор сценария Роджер Эвари получили "Оскар" за лучший сценарий.

Ранее в виде NFT свой новый фильм ужасов "Здесь был Киллрой" продавал режиссер и aвтop кoмикcoв Keвин Cмит.

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