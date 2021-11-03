Тодоренко, Фримен и другие звезды, выжившие в катастрофе

Их жизни висели на волоске

Регина Тодоренко чудом избежала гибели во время извержения вулкана, а Харрисона Форда спасли врачи, случайно оказавшиеся рядом. Подробнее - в нашем тексте.

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Регина Тодоренко чуть не погибла при извержении вулкана. В 2017 году она со съёмочной командой направилась туда, куда туристам не советуют: к подножью действующего Синабунга.

Не пройдя и половины пути по диким джунглям, группа решила вернуться. Это спасло их жизни. Вулкан начал извергаться. Позже местные рассказали телевизионщикам: недавно из-за токсичного газа у вулкана погибли 17 туристов.

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Жизни Моргана Фримена и его подруги висели на волоске по вине актёра. В 2008 году на пути домой он задремал.

Машина вылетела с дороги, несколько раз перевернулась и упала в кювет. Спасателям пришлось распились автомобиль, чтобы освободить пассажиров. Фримен был в сознании и даже шутил. В больницу его доставили на вертолёте, состояние оценили, как тяжелое: переломы рук, травмы плеча и локтя. Спутница пострадала не меньше. Но скоро оба пошли на поправку.

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В 2011 году Кейт Уинслет отдыхала с друзьями и детьми на вилле миллиардера Ричарда Брэнсона. Остров накрыл тропический шторм, в крышу дома попала молния.

Начался пожар, большинство гостей бросились бежать. Но актриса и сын бизнесмена остались. Спасли 90-летнюю маму Брэнсона и детей. Особняк сгорел дотла, обошлось без жертв. Страшное происшествие наладило личную жизнь Кейт: на вилле она встретила будущего мужа - миллионера Неда Рокнролла.

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В 2020 году не стало Кирка Дугласа, актёра золотой эры Голливуда. Он ушёл на 104-м году, но мог не дожить и до 75-ти.

В 1991 году в вертолёт, на котором путешествовал артист, врезался учебный самолёт. Дуглас видел, как воздушное судно рухнуло и взорвалось. Затем упал и его борт. Очнулся Дуглас в больнице. Ему рассказали, что погибли двое молодых мужчин. Кирка эта трагедия заставила задуматься о смысле жизни, он начал изучать теологию и погрузился в религию.

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Харрисон Форд после роли Индианы Джонса не может без приключений: влюбился в пилотирование и получил лицензию. Правда, воздухоплаванье чуть не стоило актёру жизни.

В 2015 году у самолёта времён Второй мировой войны в воздухе отказал двигатель. Форд сообщил о происходящем диспетчерам ближайшего аэропорта и направился в сторону поля для гольфа, чтобы избежать жертв. Там произвёл аварийную посадку. 72-летний актёр получил серьёзные травмы, но судьба подкинула звёздному пилоту подарок, в который трудно поверить: в гольф там играли два доктора, они и оказали первую помощь.

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