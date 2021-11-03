Названы четыре симптома повышенного холестерина

Врач Елена Соломатина рассказала, как распознать повышенный холестерин

Риск развития атеросклероза, инфаркта, инсульта увеличивается из-за повышенного холестерина. О симптомах, по которым его можно заподозрить, в интервью утреннему каналу "Настроение" рассказала врач-терапевт Елена Соломатина.

— Что же происходит с организмом при повышенном холестерине?

— Дело в том, что холестерин нам нужен, его пугаться нельзя. Он необходим для построения клеточных мембран и стероидных гормонов, половых гормонов и т.д. Поэтому он нам нужен для нашей жизнедеятельности.

Другое дело, что либо с течением времени, либо есть наследственные проблемы с обменом жиров, липидов и есть как вторичные проявления каких-то заболеваний, повышается уровень холестерина в крови, ну и особенно как раз плохого холестерина, так называемого низкой плотности.

— Вот здесь мы должны, наверное, оговориться, потому что просто сдавать один анализ…

— Холестерин. Это не имеет никакого смысла. Это просто значок, знаете, настораживающий, вот, почему, когда один анализ просто сдали, ага, а потом нужно обязательно с расшифровкой. Бывает так, что холестерин повышен, нужно на это все смотреть в комплексе. Но это настораживающие все равно сигналы.

— Итак, симптом, который нас предупреждает об опасности - это пятна по коже век.

— Это, знаете, такие желтенькие бляшки, которые появляются на веках. Но дело в том, что такие симптомы появляются уже тогда, когда достаточно запущенная ситуация. Поэтому первые признаки. Это самые и опасное, потому что он может никак не проявляться, ну, чувством усталости, ну, когда-то головокружением, но в принципе не чувствует это.

— А потом бах и инсульт.

— Да. И если человек не проверяет регулярно, соответственно потом бах инфаркт, инсульт и все последующие события.

— Изменение радужной оболочки.

— У некоторых видно, особенно, знаете, бывает у пожилых людей прям такая как окантовочка радужной оболочки. И вот здесь тоже эта уже ситуация запущенная.

— Ощущение онемения, боли в ногах.

— Онемение, да. Когда нарушается кровообращение в ногах и вот такая перемежающая хромота появляется, когда человек не может пройти на длинные дистанции без нитросодержащих препаратов, так скажем.

— Сердечные боли.

— Сердечную боль нужно, конечно, тоже отличать, они могут быть разного абсолютно характера. Но, когда, не зря называют грудной жабой, когда будто вот она давящая, с чувством жжения, может эродировать, то есть и даже в челюсти. Многие думают, что это зубы болят. Шея, лопатка, плечо, вот такого плана, тоже она не купируется каким-то обезболивающим, а от сосудорасширяющим, в частности содержащим нитроглицерин да, проходит. Нет, это уже ишемия, это уже очень хороший такой даже не звонок, это набат, да, набат.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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