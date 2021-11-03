ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор ограничил импорт лимонов из Турции

08:56
  • среда
  • 03 ноября 2021

В цитрусовых нашли пестициды

Со среды, 3 ноября, приостанавливается импорт лимонов из Турции. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточняет ведомство, эта мера предпринята, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, согласно п.5 ч.1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

В турецких лимонах фирмы Gonder Soguk выявлен пестицид "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

Данная продукция будет изъята из оборота, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ввоз в Россию выращенных в Турции мандаринов приостановлен. Эксперты ведомства также обнаружили в цитрусах высокую концентрацию пестицидов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Лимоны
Лимоны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.