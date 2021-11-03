Роспотребнадзор ограничил импорт лимонов из Турции

В цитрусовых нашли пестициды

Со среды, 3 ноября, приостанавливается импорт лимонов из Турции. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточняет ведомство, эта мера предпринята, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения Российской Федерации, согласно п.5 ч.1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

В турецких лимонах фирмы Gonder Soguk выявлен пестицид "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.

Данная продукция будет изъята из оборота, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ввоз в Россию выращенных в Турции мандаринов приостановлен. Эксперты ведомства также обнаружили в цитрусах высокую концентрацию пестицидов.

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