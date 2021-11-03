Москвичей предупредили о влиянии атмосферных фронтов в среду

Возможны небольшие дожди

Ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что в среду в столичном регионе будет ощущаться влияние атмосферных фронтов, которые приближаются с запада, оттесняя антициклон.

"Так что погода ожидается облачная, во второй половине дня пойдут небольшие дожди", - уточнила метеоролог.

Юго-восточный ветер усилится до 4-9 метров в секунду. Максимальная температура в Москве не превысит плюс 5-7 градусов, по области - плюс 3-8 градусов.

"Атмосферное давление будет немного снижаться и к вечеру приблизится к норме - 748 миллиметров ртутного столба", - добавила Волосюк (цитата по РИА "Новости").

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