Врач предложил простой способ снизить риск ОРВИ

Следует поддерживать комфортный уровень температуры и правильно проветривать помещения

Проветривание и влажная уборка помогут не заболеть острой респираторной вирусной инфекцией в период нерабочих дней. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Эксперт уточнил, что для снижения риска ОРВИ во время пребывания дома следует поддерживать комфортный уровень температуры и правильно проветривать помещения, покидая комнату и не допуская сквозняков.

По словам Тяжельникова, проветривание помещения и влажная уборка должны войти в перечень санитарных мер, которые снижают риски заболеваний во время циркулирования гриппа и эпидемии коронавирусной инфекции.

Медик отметил, что частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а при проветривании и влажной уборке снижается их концентрация. Однако в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться.

Особенно важно пройти вакцинацию пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они чаще других переносят коронавирус в тяжелой форме, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подготовиться к вакцинации от коронавирусной инфекции, чтобы минимизировать риск побочных эффектов.

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