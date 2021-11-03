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Врач предложил простой способ снизить риск ОРВИ

09:21
  • среда
  • 03 ноября 2021

Следует поддерживать комфортный уровень температуры и правильно проветривать помещения

Проветривание и влажная уборка помогут не заболеть острой респираторной вирусной инфекцией в период нерабочих дней. Об этом в среду, 3 ноября, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Более четверти населения России вакцинировалось от гриппа

Эксперт уточнил, что для снижения риска ОРВИ во время пребывания дома следует поддерживать комфортный уровень температуры и правильно проветривать помещения, покидая комнату и не допуская сквозняков.

По словам Тяжельникова, проветривание помещения и влажная уборка должны войти в перечень санитарных мер, которые снижают риски заболеваний во время циркулирования гриппа и эпидемии коронавирусной инфекции.

Медик отметил, что частицы вируса могут находиться в воздухе и на поверхностях, а при проветривании и влажной уборке снижается их концентрация. Однако в первую очередь, чтобы защитить себя от инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, необходимо вакцинироваться.

Особенно важно пройти вакцинацию пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, так как они чаще других переносят коронавирус в тяжелой форме, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подготовиться к вакцинации от коронавирусной инфекции, чтобы минимизировать риск побочных эффектов.

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