Магазин на юго-востоке Москвы опечатали за нарушение COVID-мер

Посетители обслуживались без масок

Специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ЮВАО Фарис Лабаш сообщил, что за нарушение коронавирусных мер опечатан магазин "Магнит" на юго-востоке Москвы.

"При проведении осмотра помещений магазина "Магнит", принадлежащего юридическому лицу АО "Тандер", по адресу улица академика Скрябина, дом 6, были выявлены нарушения, которые создают непосредственную угрозу причинения вреда здоровью граждан", - отметил он (цитата по РИА "Новости").

Так, в магазине не соблюдалось социальное дистанцирование, сотрудники не были привиты, складские помещения оказались захламлены, что препятствовало дезинфекции, посетители обслуживались без масок.

"В отношении магазина составлен протокол о временном запрете деятельности", - уточнил Лабаш.

Теперь магазину грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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