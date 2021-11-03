ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Правительство упростило получение выплат пострадавшим в ЧС

09:40
  • среда
  • 03 ноября 2021

Гражданам больше не потребуется наличие регистрации по месту жительства

Порядок получения выплат для людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), в России упрощен. Соответствующее постановление в среду, 3 ноября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
ПФР разъяснил порядок выплаты пенсий и пособий в нерабочие дни

Для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме. Это затронет граждан, которым положена единовременная материальная помощь и выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. Теперь для их получения будет достаточно подтвердить только факт проживания в помещении, которое попало в зону ЧС. Этой работой займутся органы местного самоуправления.

Обновления также коснутся индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Компенсации им будут выплачиваться в том же размере, что и организациям, зарегистрированным в качестве юридического лица. Ранее размеры господдержки пострадавшим предпринимателям не были четко регламентированы.

Изменения приняты по поручению президента России Владимира Путина, а также в рамках поручений, которые дал Михаил Мишустин по итогам совещания о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что единовременные выплаты жителям блокадного Ленинграда произведут в ноябре, вместе с очередной выплатой пенсии. По 50 тысяч рублей получат 77 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Катер МЧС
Катер МЧС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.