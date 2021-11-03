Правительство упростило получение выплат пострадавшим в ЧС

Гражданам больше не потребуется наличие регистрации по месту жительства

Порядок получения выплат для людей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС), в России упрощен. Соответствующее постановление в среду, 3 ноября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме. Это затронет граждан, которым положена единовременная материальная помощь и выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. Теперь для их получения будет достаточно подтвердить только факт проживания в помещении, которое попало в зону ЧС. Этой работой займутся органы местного самоуправления.

Обновления также коснутся индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Компенсации им будут выплачиваться в том же размере, что и организациям, зарегистрированным в качестве юридического лица. Ранее размеры господдержки пострадавшим предпринимателям не были четко регламентированы.

Изменения приняты по поручению президента России Владимира Путина, а также в рамках поручений, которые дал Михаил Мишустин по итогам совещания о ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока, сообщается на официальном сайте кабмина.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что единовременные выплаты жителям блокадного Ленинграда произведут в ноябре, вместе с очередной выплатой пенсии. По 50 тысяч рублей получат 77 тысяч человек.

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