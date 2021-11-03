Сборная России досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Решающий матч группового этапа выиграла теннисистка Анастасия Павлюченкова

Сборная Федерации тенниса России пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг (Billie Jean King Cup Finals). В среду в решающем матче группового этапа россиянка Анастасия Павлюченкова оказалась сильнее француженки Ализе Корне (5:7, 6:4, 6:2).

Выход в полуфинал стал досрочным, так как групповой этап еще не завершен. Согласно правилам турнира, 12 команд в четырех группах соревнуются по круговой системе — каждая страна проводит по три матча с соперником, в том числе один парный. Позже в среду россиянкам предстоит провести парный матч по группе А, однако уже сейчас ясно, что при любом исходе спортсменки обеспечили себе прохождение на следующий этап.

Ранее днем российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла одолеть француженку Клару Бюрель. Встреча спортсменок длилась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

На предтурнирной пресс-конференции в воскресенье Павлюченкова рассказывала, что в случае прохождения сборной России в полуфинал капитану Игорю Андрееву придется носить один из париков, которые россиянки примерили на Хэллоуин (см. фото ниже). Будем ждать селфи от Игоря.

Накануне россиянки разгромили сборную Канады, выиграв все три матча против соперниц. Подробнее об этом игровом дне читайте в материале "ТВ Центра" по ссылке.

Состав сборной России (RTF, Russian Tennis Federation):

Анастасия Павлюченкова (12-я в рейтинге WTA);

Дарья Касаткина (28);

Вероника Кудерметова;

Екатерина Александрова;

Людмила Самсонова;

капитан Игорь Андреев.

В полуфинале, который пройдет в Праге 5 ноября, сборная России (выступает без гимна и флага страны до конца 2022 года) встретится с победительницами группы С. Пока в ней лидирует Словакия, затем идут Испания и США.

Общий призовой фонд Кубка Билли Джин Кинг составляет 12 миллионов долларов. Деньги получат как сами спортсменки, так и федерации тенниса. В этом году победительницы турнира впервые получат ту же сумму призовых, сколько полагается чемпионам Кубка Дэвиса (мужской командный турнир).

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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