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Грета Тунберг призвала к протестам в Глазго

09:48
  • среда
  • 03 ноября 2021

Экоактивистка назвала участвующих в конференции по климату мировых лидеров притворщиками

Грета Тунберг в Twitter призвала к проведению массовых акций протеста в Глазго, где идет 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).
Много вопросов и мало ответов: что обсудили на климатическом саммите в Глазго

"Присоединяйтесь к климатической манифестации в эту пятницу <...> и к климатическому маршу в субботу <...>, чтобы ваш голос был услышан. Вместе мы сильны", - написала экоактивистка.

Ранее Тунберг назвала участвующих в конференции по климату мировых лидеров притворщиками, а сам форум провалом. Она считает, что с проблемой изменения климата политики в принципе не способны справиться.

Для участия в COP26 в Глазго собралось свыше 25 тысяч человек из 196 стран. Подводятся итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием климатических договоренностей в Париже в 2015 году.

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