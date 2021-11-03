Минсельхоз рассказал о мерах по сдерживанию цен на молоко

Ранее появились сообщения о грядущем подорожании молочной продукции

Производители молочной продукции сдерживают "взрывной" рост цен на нее так, чтобы увеличение стоимости не превышало уровень инфляции. Об этом говорится в комментарии Министерства сельского хозяйства относительно ситуации на рынке молочной продукции.

В ведомстве отметили, что с 2020 года производители молочной продукции работают в условиях удорожания основных составляющих себестоимости: кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов, электроэнергии, упаковки, логистики.

В этих условиях производители сдерживают "взрывной" рост цен на продукцию за счет собственной прибыли, подчеркнули в Минсельхозе.

На протяжении всего года стоимость молочной продукции оставалась стабильной, рост цен на эту продукцию не превышал уровень инфляции. Для дополнительной поддержки животноводческой отрасли прорабатывается вопрос расширения механизма распределения средств, поступивших от экспортной пошлины на основные зерновые культуры.

Кроме того, в 2021 году на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства будет дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий, сообщается на официальном сайте Минсельхоза.

Ранее 3 ноября появились сообщения, что Минсельхоз считает возможным подорожание молочной продукции с учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток.

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