Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву

Погода в столице наладилась

Столичные аэропорты возвращаются к работе в штатном режиме. Накануне из-за сильного тумана, который накрыл Москву, были задержаны сотни рейсов. Прилетающие самолеты перенаправляли в Нижний Новгород. Там застряли несколько тысяч человек. Сотрудники воздушной гавани с трудом справлялись с таким потоком людей. Как сообщили в Росавиации, утром все борты уже вылетели обратно в Москву.

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме. Все воздушные гавани принимают и отправляют самолёты по расписанию. Туман, который держался над столицей больше суток, создав немало проблем, рассеялся.

Четыре десятка авиарейсов, направленные из-за плохой видимости в Нижний Новгород, вылетели в пункт назначения. Международный аэропорт "Стригино" работает уже тоже в штатном режиме. То, что было накануне иначе, как коллапсом, не называют. В терминале "Стригино" одновременно оказались около полутора тысяч человек. Здание аэровокзала, явно не рассчитанное на такое количество людей, было забито до отказа. Пассажиры сидели на полу, на чемоданах, свободных мест на всех не хватало. Очередям на стойках регистрации нет конца. Люди пытались получить питание и узнать о своей дальнейшей судьбе: как попасть в Москву и успеть на пересадку.

Авиапробка образовалась в аэропорту Нижнего Новгорода по причине нелетной погоды в московском небе. Из-за плотного тумана видимость была почти нулевой, потому аэропорты столичного узла не принимали лайнеры. Диспетчеры перенаправляли борты на запасной аэродром. Так, с небольшим интервалом в "Стригино" оказалось четыре десятка самолетов из разных городов. Не хватало трапов и автобусов. Пассажиры сидели в салоне воздушного судна.

Пассажиры, летевшие из Читы, просидели в самолете 10 часов. На месте был создан оперативный штаб. Пассажиров обеспечили питанием, разместили в гостиницах. Горьковская железная дорога организовала дополнительный рейс скоростного поезда "Ласточка". Самолеты в столицу начали отправлять лишь поздним вечером. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверки. Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего. До полудня все самолеты, внештатно приземлившиеся в аэропорту Нижнего Новгорода, должны вылететь в Москву.

Анастасия Мартынова, Екатерина Гоголева. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram