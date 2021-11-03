Белоруссия и Словакия помогут Украине решить энергетический кризис

Стране жизненно необходим импорт электроэнергии

Киев из-за энергетического кризиса вынужден обращаться за помощью к Словакии и Белоруссии. Импорт электроэнергии стране просто жизненно необходим. На государственных ТЭС не хватает угля, на станциях работают только по одному блоку. Граждане уже готовятся к блэкауту и думают, как будут согреваться зимой. Ведь в хранилищах не хватает и газа, а отопительный сезон в стране практически сорван.

Курс на "зеленый" переход и энергетическую независимость довел Украину до ручки. Зима близко, а ресурсов пережить ее нет. Постреволюционная "гиднисть" - достоинство - не греет и не светит. Приходится выпрашивать помощи у "диктаторского режима" Александра Лукашенко. Минск великодушно откликается.

"В рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет", - говорится в сообщении Минэнерго Белоруссии.

Ситуация, в которой оказался Киев, катастрофическая. Запасы угля для украинских ТЭС заканчиваются, а к концу декабря в стране может не остаться еще и газа. Будут веерные отключения электричества, отопления не станет ни на предприятиях, ни в квартирах. В домах остынут батареи и даже вода, которую нечем будет подогревать. Не спасут и атомные электростанции, многие из которых сейчас либо на ремонте, либо в полурабочем состоянии.

"Есть министры, есть замы, вот, где искать. Есть у нас глава кабмина, который отвечает за весь этот балаган. Из-за того, что они забыли, простите, купить уголь или газ закупить летом? Забыли. За это лишаются они кресла, лишаются имущества, по этапу!" – возмущен политолог Александр Лазарев.

Надежда у чиновников, как ни странно, была на поставки из "вражеских" России и Белоруссии. Для так называемого "плана Б" даже заранее выкупили мощности внутри Украины. Но план, видимо, оказался слишком секретным, и Москва с Минском не стали поставлять электроэнергию: их просто не предупредили о готовящейся сделке. До ноября в Киеве ведь действовал запрет на закупки из этих двух стран. Умыли руки и "уважаемые европейские партнёры". Что, впрочем, понятно: у них и самих - обстановка сложная.

МЧС Германии даже обнародовало ролик, рассказывающий, как поступать при отключении тепла и света. Немцам предлагают греться при помощи свечей, заблаговременно закрыв все окна. Тут уж не до Украины с ее проблемами. И даже если бы Евросоюз и хотел поучаствовать в судьбе соседа - передавать электричество в достаточном объеме просто не имеет возможности - сетей нет. Киев, к слову, запросил аварийную помощь также у Словакии в размере всего сотни мегаватт. Видимо, на большее рассчитывать не приходится.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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