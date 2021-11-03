В России стартовал Большой этнографический диктант

Из-за пандемии проект проходит в смешанном формате

Проверить знание традиций и культуры народов России. По всей стране сегодня пишут Большой этнографический диктант. Второй год подряд из-за пандемии проект проходит в смешанном формате: как онлайн, так и офлайн, с соблюдением всех противоэпидемических мер.

В Москве участники акции собрались в Общественной палате. На тест им дали ровно 45 минут. Вопросов - тридцать. О быте, языках, кухне, промыслах и ремеслах. Написать диктант можно до конца недели. А итоги подведут ко Дню Конституции - 12 декабря.

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