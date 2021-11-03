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Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Виктора Попова

11:46
  • среда
  • 03 ноября 2021

У мальчика - врождённый порок сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!
Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Виктора Попова

Имя - Попов Виктор;

Возраст - 8 лет;

общая сумма - 30 000 евро или 2 776 617 рублей;

собрали - 1 743 277 рублей;

осталось собрать - 1 033 340 рублей.

Чтобы помочь ребенку, отправьте любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 8385. Доступно абонентам МТС, Мегафон, Билайн и Теле2.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение восьмилетнего Вити Попова из Саратовской области. Его историю мы рассказывали накануне.

Видео: репортаж о сборе средств на лечение Виктора Попова

За прошедшие сутки удалось собрать свыше одного миллиона 700 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся и помог ребёнку, но нужно ещё более одного миллиона. У мальчика - врождённый порок сердца. В три года он перенёс сложнейшую операцию. До последнего времени он рос и развивался нормально, но на плановом обследовании врачи выявили серьёзные проблемы, и состояние Вити начало резко ухудшаться. Помочь готовы врачи из клиники в Нидерландах, но стоит лечение очень дорого. Мальчику нужна ваша помощь.

Мы продолжаем помогать Вите все вместе. Для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

Реквизиты (для переводов в рублях):

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Виктора Попова, программа 1294

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