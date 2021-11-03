В Омской области пропали три рыбака

Возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, омские следователи устанавливают обстоятельства исчезновения на Иртыше отправившихся на рыбалку трех местных жителей.

Трое коллег по работе выехали на рыбалку 29 октября. На связь они перестали выходить в тот же вечер.

На берегу Иртыша нашли автомобиль ВАЗ с прицепом, на котором уехали мужчины. Лодка на прицепе отсутствовала, в салоне лежали мобильные телефоны, в реке обнаружили сеть.

В ходе поисковых работ под водой ни тел рыбаков, ни лодку не нашли. Возбуждено уголовное дело.

"Основной версией следствия является несчастный случай на воде, но рассматриваются и другие версии. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проводятся поисковые мероприятия", - отметили в СК.

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