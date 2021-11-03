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В Омской области пропали три рыбака

10:28
  • среда
  • 03 ноября 2021

Возбуждено уголовное дело

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, омские следователи устанавливают обстоятельства исчезновения на Иртыше отправившихся на рыбалку трех местных жителей.
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Трое коллег по работе выехали на рыбалку 29 октября. На связь они перестали выходить в тот же вечер.

На берегу Иртыша нашли автомобиль ВАЗ с прицепом, на котором уехали мужчины. Лодка на прицепе отсутствовала, в салоне лежали мобильные телефоны, в реке обнаружили сеть.

В ходе поисковых работ под водой ни тел рыбаков, ни лодку не нашли. Возбуждено уголовное дело.

"Основной версией следствия является несчастный случай на воде, но рассматриваются и другие версии. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проводятся поисковые мероприятия", - отметили в СК.

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