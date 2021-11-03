Названы причины пугающего побочного эффекта после COVID-19

Это связано с токсическим воздействием на организм

Одним из неприятных и достаточно распространенных последствий коронавирусной инфекции является выпадение волос. Об этом рассказала дерматолог и трихолог Наталья Шаманская.

Эксперт отметила, что это происходит из-за сильнейшей интоксикации организма после лечения COVID-19, когда пациент получает антибактериальную, иммуномодулирующую и антивирусную терапию.

Равномерно волосы по всей поверхности головы выпадают из-за воздействия самого вируса. Трихолог объяснила, что он оказывает токсическое влияние на кровеносные сосуды, которые находятся рядом с фолликулом волоса.

Гнездовое выпадение волос может быть связано с нарушением работы иммунной системы, ишемическое выпадение волос, при котором нарушается кровообращение в росте самого волоса, — с тяжелым течением болезни и подключением к аппарату ИВЛ.

Также может наблюдаться так называемая аногенная алопеция, или тотальное выпадение волос — когда волосы выпадают по всему телу. Причиной такой алопеции является все та же интоксикация, как, к примеру, у онкобольных при получении химиотерапии.

После окончания токсического действия рост волос возобновляется, однако из-за дефицита питания во время болезни может появиться большое количество седых волос, рассказала врач в интервью "Известиям".

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина для детей и подростков от коронавирусной инфекции, разрабатываемая учреждением, имеет минимальные побочные эффекты.

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