Причастность Рашкина к незаконной охоте проверит центральный аппарат СК

Назначены экспертизы ножа, топора и стреляных пуль

Уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат Следственного комитета.

"Следователями центрального аппарата СК принято к производству уголовное дело о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В настоящий момент продолжается опрос свидетелей по делу. Нож и топор, которые были найдены на месте происшествия, а также стреляные пуля и гильза направлены на судебную экспертизу. Комплекс мероприятий поможет узнать, причастен ли Рашкин к убийству лося или нет.

Депутата-коммуниста Валерий Рашкина задержали 29 октября в Саратовской области. В багажнике его машины сотрудники полиции обнаружили тушу лося. Народный избранник сообщил, что убитого животного он нашел в лесу.

Недалеко от места разделки туши были правоохранители обнаружили охотничий карабин c прицелом ночного видения, тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия на имя Рашкина.

Рашкин как депутат Госдумы обладает неприкосновенностью, поэтому решение о возбуждении уголовного дела принимается председателем Следственного комитета на основании представления генерального прокурора и с согласия Совета Федерации или Госдумы.

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