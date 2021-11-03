В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников

В правительстве региона отметили, что это вынужденная мера

Власти Тувы прорабатывают вопрос введения антикоронавирусных паспортов школьников. Об этом в среду, 3 ноября, рассказали в пресс-службе регионального кабмина.

Решение о проработке данного вопроса до конца нерабочей недели было принято на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Туве.

В правительстве региона отметили, что это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей.

С образом жизни, который привыкли вести жители республики, и семейными традициями единственной защитой от COVID-19 для всех является вакцинация, сообщается на официальном сайте правительства Тувы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от коронавируса неприемлема, с ней ведется непримиримая борьба. Он также уточнил, что переговоры между Россией и ЕС по взаимному признанию сертификатов о вакцинации продвигаются весьма позитивно.

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