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Захарова: ситуация на Балканах может в любой момент вспыхнуть

10:48
  • среда
  • 03 ноября 2021

Албанские радикалы пытаются избавиться от сербов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Telegram, что ситуация на Балканах обостряется.
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"Фитиль балканской "пороховой бочки Европы" может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве либо прямом подстрекательстве со стороны их западных покровителей", - заметила спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат уточнила, что албанские радикалы пытаются избавиться от сербов, дважды за текущую осень косовский спецназ вторгался в населенные сербами районы.

"Источником проблем в Косове выступают дорвавшиеся там до власти албанские ультранационалисты, которые особенно активно "играют мускулами" в преддверии выборов в местные органы власти", - добавила представитель МИД.

По ее словам, Запад пытается заставить Сербию отказаться от национальных интересов и исторической памяти.

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