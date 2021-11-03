Концерт в честь группы ABBA в Швеции закончился трагедией

Погибли два человека

Как передает BBC News, в Швеции в фойе концертного зала Uppsala Konsert & Kongress 80-летний мужчина упал с седьмого этажа на двух человек. Инцидент произошел за 30 минут до начала концерта в честь группы ABBA.

Упавший скончался на месте, еще один человек позже умер в больнице от полученных травм. Еще одна пострадавшая избежала серьезных травм, жизнь женщины вне опасности.

Организаторы трибьют-концерта сообщили об отмене мероприятия.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. Прорабатываются несколько версий, основная - несчастный случай.

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