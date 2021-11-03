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Следком подготовит законопроект о геномной регистрации мигрантов

11:07
  • среда
  • 03 ноября 2021

Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин

В Следственном комитете начали разрабатывать предложения о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. Об этом в среду, 3 ноября, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Петренко уточнила, что глава Следкома Александр Бастрыкин дал поручение Главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России.

Это решение связано с увеличением количества противоправных деяний трудовых мигрантов и обострением криминогенной ситуации в России.

Петренко отметила, что если за шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, то за первое полугодие 2021 года – почти 19 тысяч. При этом в структуре преступности мигрантов отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений, имеющих повышенную общественную опасность, сообщает РИА Новости.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова ранее заявила, что признанные иноагентами СМИ пытаются криминализировать образ мигранта в России. Она добавила, что многие СМИ игнорируют положительные примеры — когда иностранцы интегрируются в российское общество и приносят пользу.

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