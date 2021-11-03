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Столичные аэропорты вернулись к штатной работе

11:06
  • среда
  • 03 ноября 2021

Туман в Москве еще не рассеялся

Аэропорты Московского авиаузла работают в штатном режиме в условиях продолжающегося тумана.

"Домодедово", "Шереметьево", "Внуково" и "Жуковский" вернулись в привычный график работы.  

"Воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений", - сообщили РИА Новости в Росавиации.

Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву. Часть пассажиров выехала в столицу наземным транспортом.

2 ноября из-за сильного тумана в Московском регионе были задержаны или отменены более 200 рейсов. Ожидается, что он рассеется днем 3 ноября.

Летевшие в столицу борты сели на запасных аэродромах. В воздушной гавани Нижнего Новгорода количество прибывших самолетов превысило нормативную пропускную способность, а аэропорту образовалась пробка. Из-за нештатной ситуации в аэропорту правительство Нижегородской области организовало оперативный штаб.

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