Ученые нашли неожиданное объяснение росту смертности при отказе от алкоголя

Мнение о том, что ограниченное употребление алкоголя идет на пользу здоровью, ошибочно

Смертность у людей, отказавшихся от употребления алкоголя, несколько выше показателя у позволяющих себе спиртное, поскольку от горячительных напитков отказываются преимущественно те, кто уже столкнулся с проблемами со здоровьем. К такому выводу пришли германские ученые.

В ходе исследования были проанализированы данные случайной выборки из 4028 взрослых жителей Германии, которые в 1996-1997 годах участвовали в стандартизированном интервью с вопросами об образе жизни, заболеваниях и употреблении алкоголя.

Ученые выяснили, что преждевременная смерть трезвенников чаще объясняется не воздержанием от алкоголя, а другими факторами: хронические заболевания, ежедневное курение или прием наркотиков, злоупотребление алкоголем в прошлом и связанные с этим расстройства здоровья.

Из 447 участников исследования, которые не употребляли алкоголь в течение 12 месяцев до базового интервью, 405 (90,6%) злоупотребляли алкоголем в прошлом, 322 имели один или несколько других факторов риска более высокой смертности, включающих ежедневное курение или серьезные заболевания, а оставшиеся 125 после введения поправки на возраст, пол и курение табака не показали статистически значимой разницы в общей, сердечно-сосудистой или онкологической смертности по сравнению с умеренными потребителями алкоголя.

По словам главы исследования Ульриха Джона, предположение, что потребление алкоголя от низкого до умеренного может иметь положительное влияние на здоровье, базировалось на данных о том, что трезвенники умирают раньше, чем слабо или умеренно пьющие люди. Однако исследование показало, что у большинства трезвенников в анамнезе были проблемы с алкоголем или наркотиками, рискованное употребление алкоголя, ежедневное курение табака или слабое здоровье, то есть факторы, которые предсказывают раннюю смерть.

Ученые пришли к заключению, что мнение о том, что ограниченное употребление алкоголя идет на пользу здоровью, ошибочно, сообщается в журнале PLOS Medicine.

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