Жена Алека Болдуина пожаловалась на преследования

Репортеры гоняются за ней на машинах

Хилария Болдуин, жена американского актера Алека Болдуина, пожаловалась в Instagram на преследования репортеров.

"Пока я пишу это, люди фотографируют меня через деревья дома, где мы остановились. За нами гнались на машинах, когда мы были с детьми. Было несколько страшных моментов" - говорится в посте.

Прежде стало известно, что у семьи Болдуинов пропал кот. Болдуин поблагодарила всех, кто принимал участие в поисках животного. Журналистов супруга актера упрекнула в "безумном стремлении заработать больше денег". Кота Эмилио в итоге нашли.

21 октября на съемках фильма "Раст" Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу из оружия. В пистолет, из которого он стрелял в соответствии со сценарием, каким-то образом попал боевой патрон. Женщина скончалась от полученных ранений, Соусу позднее выписали из больницы.

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