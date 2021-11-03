Коронавирусом в России заболели еще 40443 человека

Умерли 1189 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 40443 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1189 человек, выздоровели 32807 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 6827. В Московской области за сутки заболели 2744 человек, в Санкт-Петербурге - 3269.

За весь период пандемии в стране выявлено 8633643 случая инфекции. Умерли 242060 пациентов. Выздоровели 7445438 человек.

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