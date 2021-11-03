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Независимый депутат Андрей Медведев может стать зампредом Мосгордумы

11:45
  • среда
  • 03 ноября 2021

Его кандидатуру поддержали члены фракции "Единой России"

Независимый депутат Андрей Медведев может быть избран в среду, 3 ноября, на пост заместителя председателя Московской городской думы, рассказал источник в столичном парламенте. Накануне кандидатуру Медведева поддержали члены фракции "Единой России" в МГД.

Ранее эту должность занимал Николай Губенко. Он ушел из жизни 16 августа 2020 года на 79-м году жизни.

Андрей Медведев — известный российский журналист, главный редактор объединенной редакции ЭСМИ ВГТРК, включающей в себя "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ", "Радио Культура". Был избран депутатом Мосгордумы седьмого созыва в сентябре 2019 года, в выборах участвовал как самовыдвиженец. В городском парламенте Медведев отказался вступать в какие-либо фракции. Является членом четырех комиссий МГД — по делам общественных объединений и религиозных организаций, по культуре и массовым коммуникациям, по экологической политике и по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами МГД.

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Независимый депутат Андрей Медведев
Независимый депутат Андрей Медведев
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